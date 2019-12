Vieme ovplyvniť náš osud?

Pokiaľ je celý život človeka plne naprogramovaný od začiatku až do konca, prečo má potom človek v každom okamihu pocit, že si sám volí svoj ďalší krok: s kým sa oženiť, kde žiť, čo robiť?

Ak by človek vedel, že žije ako živočích, ktorý je naprogramovaný na každom kroku, nemohol by prežiť a sám by ukončil svoj život. Predsa čo by mu potom v živote zostalo – len hľadať, ako čo najpríjemnejšie stráviť každý okamih a menej trpieť? Aký by mal taký život zmysel a kto by ho potreboval?

Ukazuje sa, že predo mnou je zámerne skryté, že môj život je v plnej miere do všetkých detailov naplánovaný tak, aby som mal záujem pokračovať vo svojej existencii, ako keby som si niečo sám volil. Ale v skutočnosti na mne nezávisí nič.

Zvieratá sa inštinktívne riadia prírodnými zákonmi, doslova ako biologické stroje, bez toho aby sa pýtali. Avšak človek sa môže opýtať: „Prečo žijem? Prečo takto existujem? Môžem zmeniť svoj osud, alebo nie?“

Toto je začiatok človeka, to, čo ho oddeľuje od zvieraťa. Začína sa zdvíhať nad svoju živočíšnu existenciu na vyššiu úroveň. Už nechce žiť len preto, aby naplnil svoje potreby ako zviera, ale hľadá vyšší cieľ.

Čo znamená stať sa pozitívnym prvkom programu? Kedy dostanem príležitosť ovplyvniť svoj osud?

Je nám dovolené, aby sme sa pripojili k programu života len za podmienky, že k nemu pridáme pozitívne sily. Keď tento program pozdvihneme z úrovne zvieraťa na úroveň človeka – zlepšíme ho. Ak používam svoj život k pozitívnemu ovplyvňovaniu obecného programu, ktorý nazývame „vyššou silou“, dostanem príležitosť to vykonať.

Vtedy mám pozitívny vplyv na svoj osud, na všetkých ostatných aj na celý program. Môžem zmeniť film života a stať sa partnerom vyššej sily, ktorá celý tento program riadi.