V Tichom oceáne bol objavený siedmy kontinent – ostrov z odpadkov, ktorý je prevažne tvorený z plastov a má rozlohu takmer ako Spojené štáty. A to je veľký problém, lebo plast sa recykluje tisíc rokov.

Nemyslím si, že na tejto zemi budeme existovať ešte tisíc rokov. Príliš rýchlo ju vedieme ku koncu, zbavujeme ju práva na existenciu. Zem sa stane planétou bez života. Nemáme kam utiecť. Vhodné planéty nie sú. Nemôžeme snívať o Marse alebo o nejakej inej planéte. Pokiaľ sa ľudstvo nenapraví, sú všetky naše pokusy o riešenie zbytočné. Musíme premýšľať len o náprave našej prirodzenosti. Premeniť ju z egoistickej na altruistickú, aby ľudia navzájom mysleli jeden na druhého a uvedomili si, že ľudstvu otvoria budúcnosť iba dobré vzájomné vzťahy. Inak sa každý deň zaživa pochováme priamo v tejto skládke odpadkov. Je mi ľúto detí.

Čo bude s odpadkami v prípade nápravy ľudstva, nápravy našej prirodzenosti?

Odpadky zmiznú. Všetok hmotný svet je celkom závislý na našich vnútorných vlastnostiach. Budeme mať medzi sebou natoľko dobré vzťahy, že pre sily zla neostane miesto. A tento odpad sa postupne začne znižovať. Kde sa stratí? Rovnako ako sa to deje v prírode. Odkiaľ pochádza náš egoistický svet? Objavil sa vesmír, zrazu sa začal rozširovať a tak ďalej. To znamená, že všetko existuje podľa nejakého vnútorného skrytého plánu. Je veľa toho, čo nevidíme a necítime. V prírode existujú i iné vzťahy. Veľké sily prírody, ktoré sú tajné, skryté. Poďme a začnime ich prebúdzať. Najdôležitejšia skrytá sila prírody je ľudská myseľ, jej sila, sila myšlienky, sila túžby. Pokiaľ ju začneme prebúdzať, spustíme na novej úrovni medzi rôznymi časťami prírody úplne nové vlastnosti. Plast nebude, všetko bude priezračné, prirodzené a tak čisté, že si na takúto čistotu budeme musieť zvykať. Spočiatku takto čistý vzduch nebudeš schopný dýchať a nebudeš môcť piť takú čistú pramenitú vodu. Pokiaľ spoločne nasmerujeme svoje myšlienky smerom k druhým a dosiahneme vlastnosti odovzdania, lásky, vzájomnosti, spojenia, potom zo sveta zmizne všetko zlo na všetkých úrovniach. Pretože my sa nachádzame na najvyššej úrovni, bohužiaľ. A šťastní budeme, keď sa o seba budeme naozaj vzájomne starať.

A stihneme to?

Áno – zvládneme to. Ale koľko utrpenia ešte budeme musieť skúsiť a koľko ľudí dosiahne takéhoto stavu – to je otázka.