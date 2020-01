Nebezpečná reštaurácia

V jednej z izraelských reštaurácií pripravujú chutné, veľmi rozmanité jedlá z produktov, ktoré sa chystali vyhodiť na základe ich nie dobrého vzhľadu alebo sú po dátume spotreby.

Zaujímavé je, že ponuka denného menu má ceny iba za nápoje. Pokiaľ ide o ostatné jedlá, sami sa rozhodujete, či zaplatíte alebo nie, a koľko. Ako sa vám páči tento nápad?

Nevidím v ňom nič dobré. To všetko otvára Pandorinu skrinku pre akékoľvek podvody. Ukazuje sa, že túto reštauráciu otvoríte, aby ste tam pozvali ľudí s obmedzenými možnosťami, aby jedli také jedlá, ktoré nevieme čo obsahujú. Môžete zaručiť, čo sa stane? Niekto bude predstierať, že má niečo so žalúdkom - a čo potom! Neviem, čo je to za nápad, ale je veľmi nebezpečný.

Ako by ste bojovali so skutočnosťou, že sa ročne vyhodia bežné výrobky v hodnote miliárd dolárov?

Bojoval by som veľmi jednoducho. Zabezpečil by som, aby sa toľko výrobkov nevyrábalo a aby sa zbytočne police nezaplňovali. Takže musíme začať bojovať nie z konca, ale na samom začiatku. Musíme bojovať, aby sme zabezpečili, že ľudstvo prestane produkovať úplne zbytočné veci: tisíce druhov syrov, párkov atď.. To všetko nepotrebujete. A to isté aj s oblečením, so všetkým, čo chcete! Ľudia nechápu, že práve toto ich vedie ku kríze.

Dnes ľudia tieto nové produkty ani veľmi nechcú. Treba určiť, čo človek potrebuje. Namiesto tisíc - päť druhov syra, tri druhy klobás... . Je to známe zo spotreby. Nemusíme nič robiť. Stačí si pozorne prečítať zoznam najpredávanejších produktov a nechať iba tie. Zvyšok nevyrábať.

Čo nám v tom bráni?

Egoizmus! Všetci chcú zarobiť peniaze. Neexistuje žiadny spôsob, ako to dosiahnuť, iba prevychovať obyvateľstvo. Výchova je najdôležitejšia vec. Vychovať iného človeka. Je to nevyhnutnosť. Nejde nám len o uhasenie ega, ale meníme ho výchovou. Musíme ho zmeniť a dať mu inú formu.

Nevyhnutné je rozvíjať zlepšenie vzájomných vzťahov medzi nami. Otvorte všetky druhy klubov, nechajte ľudí natáčať filmy, nechajte ich hrať sa čokoľvek, len aby nevymýšľali ďalšie spotrebiteľské výrobky.