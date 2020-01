Je New York novým hlavným mestom antisemitizmu?

Zatiaľ čo dozvuky nedávnych protižidovských útokov doposiaľ pretrvávajú, ďalší násilný čin otriasa americkou židovskou komunitou, konkrétne v New Yorku. Toto je nová realita v Amerike.

Nedávny útok na rabínov dom počas sviatkov Chanuky mal za následok päť zranených. Vykonal ho muž, ktorý sa údajne úmyselne zameral na Židov, a išlo o posledný z desiatych incidentov zameraných proti Židom v New Yorku v priebehu jedného týždňa.

Sú protižidovské zločiny a hrozby novou normou v USA?

Takmer 60 % nábožensky motivovaných trestných činov v USA bolo v minulom roku spáchaných proti Židom, pričom 1 879 týchto incidentov bolo hlásených v tomto ročnom období. Fyzických útokov na Židov v poslednom roku pribudlo taktiež na celoštátnej úrovni, o 105 %. Len v samotnom New Yorku tvoria antisemitské útoky viac než polovicu nahlásených zločinov z nenávisti.

S ohľadom na túto situáciu zvýšila newyorská polícia ochranu v židovských štvrtiach a podnikoch. Z osobnej úrovni – rozprával som sa so svojím synom, ktorý navštívil Monsey, miesto posledných útokov. Židia z tejto oblasti mu hovorili, že zatiaľ čo včera ešte zámky na dverách nemali, dnes hovoria o tom, aké zbrane sú na sebaochranu najlepšie. Avšak, zlepšenie bezpečnostných opatrení namierených proti narastajúcim prejavom antisemitizmu nezabránia tomu, aby sa podobné prípady neopakovali.

Ako môžeme zabrániť tomu, aby sa antisemitské zločiny a hrozby stali novou normou? Mohlo by sa to, čo sa stalo v nacistickom Nemecku znovu objaviť v osvietených a kultivovaných Spojených štátoch?

Zatiaľ, čo sa niektorí americkí Židia oprávnene boja neistej budúcnosti, väčšina z nich pravdepodobne neveria tomu, že by ich domovinu mohla zasiahnuť obrovská katastrofa. Ukazuje sa, že americkí Židia stratili svoj cit pre obranyschopnosť. To, že by sa stali terčom útokov miesta židovských bohoslužieb, komunitné miesta a domovy, bolo v minulosti nepredstaviteľné. Ale napriek tomu je tu svetlo na konci tunela.

K tomu, aby národ Izraela prosperoval a prežil, musí byť zjednotený „ako jeden muž s jedným srdcom“, to znamená žiť vo vzájomnej zodpovednosti podľa pravidla „Miluj blížneho svojho, ako seba.“ Toto nie sú len príjemné alebo prázdne slová, toto je naša každodenná úloha.

Jednota židovského národa má priniesť duchovný rozvoj a blahobyt nie len Židom, ale taktiež aj celému ľudstvu. Úlohou židovského národa je byť „svetlom pre národy“, priniesť každému človeku na tejto planéte metódu k dosiahnutiu jednoty a ukázať pozitívny príklad zjednotenia.

Antisemiti majú nevysvetliteľnú iracionálnu nenávisť voči Židom. Tento negatívny pocit je vrodenou túžbou po jednote medzi Židmi. Po jednote, ktorá môže vyplniť všetky šedé miesta v živote svetlom a vitalitou.

Je tu šanca zjednotiť sa a zastaviť tak ďalšej eskalácii antisemitizmu. Potrebujeme jednať smerom k zblíženiu sa medzi nami a vystúpiť nad rozdielmi, ktoré sú medzi nami skôr, než bude príliš neskoro. Tak, ako je napísané: „Akonáhle bolo dané Ničiteľovi, nerozlišuje medzi spravodlivými a hriešnymi.“

Keď sa dostal k moci Hitler v roku 1933, prvý vrchný rabín Izraela Rav Kook predniesol kázanie v starom meste v Jeruzaleme, kde hovoril o hrozivom holokauste roky pred tým.

Dnes je prezident Trump na strane Izraela, ale skôr alebo neskôr sa vláda zmení a vodca vstúpi do úradu s výrazne menšími sympatiami voči Židom.

V tomto scenári médiá obmedzia správy o násilných incidentoch proti Židom. Vďaka nižšej informovanosti úradov a verejnosti bude antisemitizmus oveľa ohavnejší, než je v súčasnosti.

Pokiaľ posolstvo o našej lepšej budúcnosti, ktorá je závislá na našej jednote, dôjde k ušiam, ktoré počúvajú, zažijeme posun k bezpečiu, mieru a pokoja. Pokiaľ je nám daná príležitosť šíriť metódu spojenia - integrálnym vzdelávaním, je našou povinnosťou to robiť, pretože je v nej potenciál rozptýliť všetky hrozby a doviesť nás k novo nájdenej harmónii.