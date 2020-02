Ako eliminovať terorizmus

Sú tu dve sily, ktoré nás ovplyvňujú. Naše ego, ktoré neustále rastie, delí nás jedného od druhého a núti nás jeden druhého nenávidieť.

Ale na druhej strane je tu vonkajšia sila, ktorá spôsobuje to, že sme spolu previazaní a navzájom aj závislí.

Dokonca aj keby som si nikdy nevybral, aby som bol globálne spojený s celým svetom a nechcem toto spojenie, Príroda to aj tak rovnako usporiada. Takže na jednej strane vo mne pracuje negatívna sila, ktorá je namierená proti všetkým ostatným, ale na druhej strane ma všetci ľudia obklopujú tak blízko, že sa nemám kam schovať.

Tieto dve sily ma vnútorne tlačia a ja z danej situácie nemám žiadne východisko. Každý na svete by s radosťou rozbil všetky zväzy medzi národmi a civilizáciami. Ale neskôr objavíme, že sme závislí na niektorých najmenších národoch, ktoré sa zdá, že nemajú význam. Celý svet sa nedokáže vysporiadať s niekoľkými pirátmi v Somálsku rovnako ako s mnohými inými, podobnými teroristickými skupinami. Prečo ich jednoducho nemôžeme zničiť? Pretože nás nenechá Vrchná Sila. Sme závislí od všetkých ostatných ľudí a nie je kam sa schovať.

Vo svete je podľa OSN 195 štátov a my ešte len uvidíme problémy, ktoré vzniknú potom, keď bude odhalená naša závislosť jedného od druhého. Predstavte si, čo sa stane, keď si poraníte nohu, nie je to nič zvláštne, ale vaša hlava prestane pracovať, vaša pozornosť je preč a malá bolesť vás nenechá správne fungovať.

Dôvodom, prečo nie sme schopní zvládnuť ani jednu teroristickú zem je ten, že nie sme zjednotení. Pokiaľ by celý svet jednal spoločne, aby zatvoril ich bankové účty a prestal od týchto skupín kupovať, znamenalo by to ich koniec. Čo by boli tieto teroristické štáty schopné urobiť? Nemali by nič. Svet by mohol okolo nich uzatvoriť všetky hranice, neponechali by im ani vstupy, ani výstupy. Mali by sme to robiť tak, ako to robí náš organizmus, keď do neho vnikne cudzie teleso ako napríklad trieska, organizmus ju okamžite izoluje vo vnútri a začne ju vylučovať, pokiaľ infikované miesto nepraskne a cudzie teleso nevyjde von so všetkým hnisom.

Avšak my nerobíme to isté s teroristami, pretože tu nie je súhlas celého sveta. Musíme sa od prírody naučiť, čo s nimi potrebujeme urobiť. Nie je potrebné zabíjať. Potrebujeme len spoločnú dohodu, že s touto časťou spoločného organizmu nebudeme žiadnym spôsobom komunikovať. To ich prinúti sa zmeniť veľmi rýchle, pretože spoločenský vplyv je najsilnejším vplyvom, ktorý existuje.