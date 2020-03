Rozvody - celosvetový problém

Veľkým celosvetovým problémom sú rozvody. Za posledných 40 rokov vzrástol počet ľudí, ktorí zo vzťahu odchádzajú na dvojnásobok. Počet rozvodov prekračuje 70%.

Dôvody k rozvodom sú: neuvážený vstup do manželstva, manželstvo z vypočítavosti, manželská nevera, sexuálna nespokojnosť, nezlučiteľnosť pováh, psychologická nepripravenosť na rodinný život, alkoholizmus a ešte veľa iných dôvodov.

Prečo sa to deje?

Moderný človek vedľa seba nedokáže vystáť ďalšieho človeka dlhšiu dobu. Nemôže! Jednoducho preto, že je veľký egoista.

Jeho egoizmus sa zväčšil, pretože ego v ňom neustále rastie. Sme už na takom stupni egoistického vývoja, že človek nemôže vo svojej blízkosti vystáť iného človeka.

Ľudia prichádzajú k rozhodnutiu, že je lepšie sa rozviesť, alebo zostať vedľa seba ako dvaja „cudzí", pretože je ťažké odísť, lebo je tu iná kalkulácie.

Ale aj napriek tomu ešte stále existujú aj silné manželstvá. Môj priateľ je ženatý 38 rokov. Ja sa už blížim ku zlatej svadbe.

Lenže žijem medzi manželkou, deťmi a prácou. To tiež nie je normálny život. Nemôžem byť považovaný za vzor.

Ale rozvod - nikdy som o tom nerozmýšľal. Nikdy som si nepomyslel, že by som sa mohol rozviesť a opustiť manželku a deti. Nie. Kúpil som byt a prepísal som ho na manželku. Nemám vôbec nič! Postaral som sa o deti, aby boli zabezpečené, mali vzdelanie, domov a všetko ostatné. Starám sa o členov rodiny tak, aby ma nechali a ja sa mohol venovať svojej práci. To je najdôležitejšie. Ak máte deti, musíte sa o nich postarať.

Deti sú najdôležitejšie.

Práve to je problém rozvodu. Dieťa pociťuje, že nemá otca, mamu. Trpí neprítomnosťou rodiča - ktoréhokoľvek! Samozrejme, že viac mamy, ale tiež potrebuje aj ocka. Hromadí sa to v ňom. To sa neodpúšťa! Deti považujú odchod otca od rodiny za zradu, za rozvod s nimi. A to nezabúdajú, dieťa to cíti, že „otec ma opustil." A to je samozrejme veľmi ťažké.

A ak sa vytratila láska?

Hovorí sa: „Láska sa vytratila" - a tým sa to ospravedlňuje. Aká láska? Kam sa vytratila? Nerozumiem ... Viem len jedno: ak ľudia žijú spoločne a ak sú viac či menej chápajúci, vzdelaní, tak môžu vytvoriť taký vzťah, že im spolu bude príjemne a pohodlne. Pretože, čo je v podstate manželstvo? Spoločné hospodárenie, vzájomná podpora a pomoc, a to je uspokojujúce. A všetko ostatné sa v človeku každých pár rokov mení iným smerom.

Akú úlohu má vo vzťahu žena a akú muž, aby sa manželstvo udržalo?

Nevyhnutná je výchova. Taká - že nech sa deje, čo sa deje - za každých okolností a všemožných stavov, ktoré počas života sprevádzajú každého, že človek vie, a musí to mať na pamäti po celý život, že má rodinu, a má povinnosť ju udržať a podporovať. A potom musí vedieť, že na pocitoch nejde nič postaviť. Muž hľadá v žene niečo zo svojej matky. A ak nájde, potom to zaistí jeho náklonnosť k nej. Ak žena chápe, že muž hľadá matku, zaistí to zväzok.

V Tóre sa hovorí, že naši predkovia priviedli nevestu do stanu svokry, a potom, čo s ňou nejakú dobu žila, sa s ňou muž oženil.

To znamená, že sa od jeho matky naučila, ako sa starať o svojho muža, čo miluje, čo nemá rád a tak ďalej. Sledovala a študovala všetko. Učila sa, ako byť matkou svojmu manželovi. Bola privedená do stanu svokry nie preto, aby sa naučila byť manželkou, ale aby sa naučila byť mu matkou. Nemáte potuchy, ako sa muž pripúta k žene, keď mu pripomenie jeho matku. Bude sa na ňu pozerať ako dieťa!Stále v nej bude milovať svoju matku. A nikdy sa nebude chcieť rozviesť. Je problém, keď manželka hovorí: „Choď k svojej matke! Nie som tvoja matka! Nech ti ona pečie tvoje koláče! "

Pravdepodobne dôvodom veľkého percenta rozvodov je, že žena na seba neberie rolu matky. Keď žena chce udržať muža, aby bol len jej, musí to urobiť práve tak! Iba tak, nezostáva nič iné. Je to v Tóre, a je to napísané čierne na bielom v Biblii.

Možno teraz odhaľujeme tajomstvá všetkých rozvodov a nebude potreba rady psychológov.

Toto je tajomstvo správneho vzťahu. Keď bude muž vidieť v manželke svoju matku, nikam od nej neutečie.

Ak sa muž drží rodiny, nie je potrebné nič ďalšieho. Tým je žena zabezpečená a teda v ňom nachádza to, čo hľadá. A muž urobí všetko pre to, aby bola spokojná. Každý deň ju zahrnie komplimentmi. Bude zarábať peniaze a bude pracovať, viem to iste, je to v podstate človeka. Žena potrebuje od muža nielen zabezpečenia, ale aj jeho pozornosť k nej, k deťom, k domácnosti.

Vydávajte sa a žeňte sa.

Jednoduchá rada! Nevesta navštívi svokru, aby sa od nej naučila všetkým slabostiam jej syna. A potom s touto zručnosťou vie pracovať ako žena: urobiť niečo, čo mu pripomína jeho matku. A tým si muža kupuje hneď, okamžite a navždy. A muž urobí všetko, čo si ona bude priať. Muž to potrebuje, muž nerodí, zostáva dieťaťom, a preto si ho žena môže kupovať.

Úloha muža?

Muž musí priniesť všetko, čo žena v materiálnom svete vyžaduje. Ale v duchovnom svete a v duchovnom vývoji - tam je všetko inak, naopak.

Rodina nesmie zasahovať do duchovného vývoja muža. To je jeho výsada, právo, je to len jeho osobná voľba. V tom je on muž a hlava rodiny. V duchovnom vývoji rozhoduje muž, v materiálnom vývoji rozhoduje žena.

A keď muž rozhoduje v duchovnom vývoji, potom je úlohou ženy dať mu príležitosť starať sa o svoju dušu. A aj potom jej poskytne všetko, čo potrebuje. Dvojnásobne!