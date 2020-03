Koronavírus je len začiatok?

Koronavírus prenikol už do väčšiny krajín sveta a stal sa globálnou hrozbou, ktorá paralyzovala život miliónom ľudí.

Z môjho pohľadu to nie je iba ďalšia epidémia, ale ukazovateľ globálnych procesov, ktoré prebiehajú v ľudstve.

Náš svet nie je statický – vyvíja sa a tento vývoj je negatívny. Zmeny počasia alebo epidémia sú iba dôsledky. Príčina spočíva v pôvodnom „materiáli" vesmíre - v našej egoistickej túžbe. Tento ,,večný motor“ sa nikdy nezastaví a my sme sa doteraz nenaučili, akým spôsobom by sme s ňou mali správne pracovať.

Príroda nám odhaľuje svet z hlbšej perspektívy. Nie je taký, ako sa prejavuje navonok a aký si ho želáme vidieť. Radšej by sme žili v nemennom, zrozumiteľnom prostredí, ktoré poznáme – ale svet sa mení a jeho zákony sú dynamické.

Systém a jeho prostriedky, ktoré používame, nie sú „skladom“, ale živým organizmom, v ktorom je všetko prepojené. Neexistujú žiadne náhodné impulzy, náhle explózie - neočakávané sú len pre nás. Dokonca zvieratá niekedy cítia ich príchod lepšie ako ľudia.

Kľúčovou súčasťou celého systému sme my ľudia, najviac rozvinuté stvorenie, a preto sme to my, kto spôsobuje takmer všetky jeho reakcie. Negatívne zmeny v ľudskej časti prírody vedú k negatívnym zmenám v prírode.

Nejedná sa však o egoizmus ako taký. Jeho rast je sám o sebe zákonitý, naprogramovaný. Problém spočíva v tom, že ho nekompenzujeme, sme zmierení s tým, čo sa deje. Alebo si myslíme, že to tak musí byť. V prírode sa kompenzácia, vyrovnávanie egoizmu pomocou protikladnej sily nazýva „nápravou“.

Systém vesmíru je jednotný aj napriek tomu, že toto prepojenie nevidíme. Na rôznych úrovniach reaguje na ľudskú nerovnováhu. Boj proti vírusom je preto bojom s dôsledkami. Pred nami sú nové epidémie vyvolané nerovnováhou v nás samých. Pokiaľ v človeku prevláda negatívny prístup, je nezmyselné očakávať mier a pokoj.

Ak budeme úprimní k sebe samým, nedá veľkú prácu nájsť vo všetkom, čo nás spája, niečo jedovatého. Tento jed sa snažíme umelo kompenzovať morálkou, zákonmi, politickou korektnosťou, pozitívnymi videami, nenásilným aj tvrdším presviedčaním. Úprimne dúfame, že v nás zvíťazí dobro. Je to je sebaklam. Je možné vyvážiť svoju vlastnú prirodzenosť, ktorá určuje naše jednanie. Skutočná rovnováha je vzostup nad seba samým k jednote. Všetko ostatné vedie len k prechodnej úľave, a nie k vyliečeniu.

V súčasnej fáze sa nerovnováha v človeku posunula na novú úroveň - a príroda na to bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom. Predpokladám, že sa systém neobmedzí iba na vírusy, ktoré infikujú telo; na rade sú vírusy novej generácie, ktoré ovplyvnia našu psychiku. Odhalí rozdiely, protiklady, odchýlky a spôsobí hromadné excesy a psychózy v oblasti hodnôt, ideológií a v sociálnej oblasti.

Už dnes existujú podobné „mutácie", ktoré sa týkajú rôznych aspektov svetonázoru, kultúry a vied, a núti dokonca aj vedcov a špecialistov, aby si vymýšľali celkom neopodstatnené závery. Najskôr za podobnými javmi stála túžba po peniazoch a po moci, elementárna hlúposť, ale teraz sa k tomu pridalo „infekčné" šialenstvo ...

Akýkoľvek vírus, všetky choroby - to je nerovnováha, nesprávne spojenie medzi pozitívnymi a negatívnymi silami. Ide o „skratovanie" dvoch protikladných želaní bez prítomnosti „bariéry", ktorá hrá rovnakú úlohu ako odpor v elektrickom obvode. Výsledkom je, že protiklady nemôžu harmonicky interagovať, podporovať zdravý život a správny smer vývoja.

Je jasné, že v priebehu času sa bude rozdiel medzi krajnými polohami zväčšovať. Nie je náhoda, že uznávame ako normálny čoraz väčší počet foriem správania, rodinného života, sexuálnych prejavov a sebaurčenie. Zatiaľ sa nám ešte darí nejakým spôsobom tieto odchýlky prijímať a kontrolovať. V ďalšej fáze sa vírusy novej kvality vymknú kontrole a prinesú do našich domovov chaos.

Dlhé obdobie sa nerovnováha medzi týmito dvoma princípmi prejavovala postupne, „bez náhlenia", a to nám umožnilo ju s rôznou mierou úspechu „stráviť". Teraz je všetko inak: tempo rozvoja sa zrýchľuje a nerovnováha sa prudko zhoršuje. Ak sa tým nebudeme zaoberať systematicky a od základu, nevyrovnáme sa s výzvami a nenájdeme liek proti novým vírusom.

A potom sa môžu stať hrozbou, ktorá bude väčšia ako atómové a vodíkové bomby. V skutočnosti nie sú potrebné zbrane hromadného ničenia, keď stačí „hacknúť" myseľ a premeniť ľudí na bezmocné „rastliny", hlupákov hľadajúcich logiku alebo bábky.

Nebojujeme s vírusmi, ale s nevyváženou formou existencie, ktorú premietame do rôznych úrovní prírody. Názorným príkladom je rakovina, ktorá spôsobuje, že postihnuté bunky „požierajú" svoje okolie. Onkológia je našou spoločnou univerzálnou diagnózou.

Konečne je na čase uvedomiť si, ako je nebezpečná nerovnováha medzi ľudským egocentrizmom a princípom odovzdávania, ktorý je vlastný prírode. Tento rozdiel potenciálov musí byť vyvážený a napravený – v každom človeku. Doplniť to, čoho sa nedostáva tak, aby sa protiklady stali jedným celkom a pozdvihli ľudstvo ku skutočnej rovnováhe.

Všetko, čo neurobíme dnes, budeme musieť urobiť zajtra v oveľa ťažších podmienkach. V konečnom dôsledku ukážu rozsiahle epidémie a ďalšie katastrofy, že zdrojom nerovnováhy je človek. Ale čo mu bráni, aby to videl už teraz?