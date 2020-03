Prečo vnáša človek chaos do prírody?

Súdiac podľa počtu katastrof, ku ktorým došlo v poslednej dobe, vidíme, že človek vnáša do prírody chaos. Je však bežné s prírodou zaobchádzať ako s neživým systémom?

Hlavný problém spočíva v tom, aby som sám seba videl vo vnútri prírody, nie mimo nej, tak ako sme o tom presvedčení. Sme zodpovední za prírodu – za dom, v ktorom bývame. Umiestnili nás do domu s mnohými tlačidlami, ich význam nám nie je známi. Potlačili sme nejaké tlačidlo a zrazu je tu hurikán, ďalšie tlačidlo a blíži sa tsunami, potom požiar. Potlačíte na tretie tlačidlo a uvidíte, že je všetko v poriadku.

A čo máme robiť? Ľudstvo je ako nešťastné dieťa, sedí v tomto malom dome uprostred lesa a nevie, ako sa chovať. Ukazuje sa, že aby sme sa mohli stať slobodnými, musíme sa správne vyvíjať.

Keď človek vyjde zo svojho domu do lesa, do hôr, verí, že „ide do prírody“ – a to je zlý prístup. Akoby vyšiel zo svojho domu do domu, ktorý vlastnia zvieratá. Lenže príroda je taktiež jeho domovom! Musíme prestať považovať integritu prírody za niečo, čo existuje mimo nás. Musíme ctiť, že sme vo vnútri prírody a ovplyvňujeme ju a príroda ovplyvňuje nás, že spojenie medzi nami nie je správne, a preto sa človek musí zmeniť.

Neživý, rastlinný a živočíšny svet sa v súlade s prírodou nachádza inštinktívne. Človek taktiež musí byť v absolútnom súlade s celým prírodným systémom, aj napriek tomu, že jeho prirodzenosť je pravým opakom.

Pokiaľ sa chceme povzniesť nad živočíšnu úroveň, musíme v sebe sami rozvinúť správny postoj k prírode: cítiť, že existujeme v integrálnom systéme, naučiť sa byť integrálni vo vzťahu k neživému, rastlinnému a živočíšnemu svetu i k celému ľudskému systému.

Sme povinní budovať ľudský systém podľa rovnakých princípov, ktorými sa v prírode riadi neživý, rastlinný a živočíšny systém. To znamená, že sa od prírody musíme naučiť, ako budovať ľudský systém, pretože sme ukončili náš vývoj na živočíšnej úrovni a začali sme sa rozvíjať ďalej. A tu, na vnútornej ľudskej úrovni, sa musíme začať dopĺňať.

Úlohou človeka je od prírody sa naučiť, ako byť s ňou v rovnováhe. Príroda nám ukazuje, že sú všetky jeho prvky vzájomne spojené. Tento vzťah je možné pozorovať na všetkých úrovniach.

Ako sa môže človek zapojiť do tohto systému, aby správne cítil prostredie vôkol a bol s ním vo vzťahu vzájomného dávania a prijímania, to znamená, aby bol v rovnováhe s prírodou rovnako, ako sa inštinktívne dopĺňajú všetky jeho časti: neživá, rastlinná a živočíšna.