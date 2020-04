Švédsko nie je krajina, kde by sa ľuďom žilo v ťažkých podmienkach. Nie sú preťažení, majú čas na šport, odpočinok, rodinu. Aj napriek tomu sa u nich často objavuje syndróm vyhorenia.

Miestne firmy prechádzajú na štvordenný pracovný týždeň, životná úroveň rastie ale aj napriek tomu, pocit vyhorenia medzi ľuďmi stúpa. Najväčší nárast je u ľudí vo veku od dvadsaťpäť do dvadsaťdeväť rokov. Oproti roku 2013 je to nárast o 144%.

Problém je v tom, že si ľudia nemôžu správne rozdeliť čas. A obzvlášť trpia workoholici. Čím zaplnia čas ničnerobenia? Vytvára sa akési vákuum. Čím ho má človek naplniť, aby netrpel?

Zmysel života – to je to, čím ho musíme naplniť!

Ale kde ho nájsť? Nezmyselnosť vlastnej existencie začína človeka pomaly dusiť. Vidí pred sebou celý život, ako začína, pokračuje aj končí. Stále sa vyvíjame. Pred tým sa ľudia dožívali 50-60 rokov, teraz sa vek výrazne predlžuje. A k čomu nám to je? Aké je riešenie?

Odhaliť skutočný zmysel života, ktorý je nám daný prírodou. A toto je nad naším egoizmom, vyššie nášho chápania. K tomu je treba rásť. Aby sme toho dosiahli, musíme otvoriť oči, uvidieť celkom inú realitu, systém, v ktorom existujeme a nie našu egoistickú povahu.

Zmeňte spôsob vnímania vesmíru a uvidíte, v čom sa v skutočnosti nachádzate a aký svet môžete pre seba odhaliť. Stlačte tlačidlo a zmeňte celý svet.

Kde je to tlačidlo? Kde ho hľadať?

V srdci človeka. Samozrejme! Človek musí pochopiť, že potrebuje zmeniť sám seba a tým zmeniť svet. V jednom vysielaní som povedal, že túžbu hľadať vyšší zmysel života nie je možné kúpiť. To znamená, že ho nie je možné nájsť a strčiť ho do tašky …

Áno, je to skutočne tak. Pokiaľ v človeku existuje potreba odhaliť Vyšší svet, zmysel života – tak jednoducho existuje a pokiaľ nie – tak nie. Ale súdiac podľa súčasného stavu, v ktorom sa ľudstvo nachádza, vidíme, že k tomu všetci prichádzame.

V súčasnosti je veľký počet hľadajúcich, hľadajú a dúfajú, že nájdu aspoň iný vesmír. Ďalší vesmír! To znamená, že chcem ísť za hranice tohto sveta, chcem vidieť niečo iné. Pokiaľ si maľujem tento svet a on je vo mne namaľovaný, tak si ho prajem namaľovať iným spôsobom. Ja ho chcem namaľovať.

A vtedy prichádza integrálne vzdelávanie a hovorí „Prosím, tu sú štetce, tu máš prázdny list – maľuj” A tým sa musí človek zaoberať.

To je veľmi optimistický obraz. Na jednej strane určitá sila ničí všetky domčeky z kariet, ktoré v človeku existujú, a akoby ho to ťahalo na novú cestu. Ale človek, ktorý sa nachádza v strede tohto ničenia, tú cestu nevidí. Akoby tam bola nejaká prekážka. Je to náš vnútorný súhlas uvedomenia si ničomnosti nášho spôsobu chápania, ohraničenosť nášho vnímania. To prejde. Život vyučuje. Som veľký optimista. Namaľujte obraz novej reality. Tým, že „Stlačíš tlačidlo vo svojom srdci a táto nová realita sa ti odhalí.”

„Tlačidlo v srdci” – to znamená, že musíte stlačiť seba, začať vnímať svet a seba iným spôsobom. A vtedy uvidíte, že v skutočnosti existujete v inej realite. To je naozaj zázrak, ale tento zázrak sa odohráva cez vás, keď meníte seba, meníte svoje hodnoty na opačné a vidíte druhý svet – obrátený.

Musíme pochopiť, že celková naša prirodzenosť, celkový náš vesmír, celý náš svet existujú v našej predstave. A táto predstava je v súčasnosti egoistická. A pokiaľ ju zmeníme na altruistickú, uvidíme iný svet. A to bude už Vyšší svet – svet altruizmu, svet lásky.