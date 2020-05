Vírus nás očistí od všetkého odpadu

Po skončení pandémie koronavírusu bude svet iný, nový. Vírus prišiel, aby nás očistil od všetkého odpadu. V prírode nie je nič škodlivého. Vírus vytvára priestor pre dobro.

Všetok odpad, ktorý napĺňa ľudskú spoločnosť, ktorú sme vybudovali, bude odstránený a namiesto neho sa otvorí príležitosť naplniť naše vzťahy dobrom a láskou a vybudovať krásny, jasný svet pre naše deti a vnúčatá.

Dúfajme, že to dokážeme a nebudeme do nového sveta preťahovať všetku nenávisť a konkurenciu, správanie, ktorým ničíme planétu a sami seba odsudzujeme na smrť kvôli klimatickým katastrofám a vojnám. Teraz môžeme vybudovať nový svet!

Vlády teraz investujú miliardy dolárov v nádeji, že sa budú môcť vrátiť do minulosti. Ale nedaj Boh, aby sme sa vrátili do predchádzajúceho stavu. Nemyslím si, že existuje krajina, pre ktorú by to bolo dobré. Veď už pred vírusom sme boli v kríze, čelili hrozbe vojny, hrozbe finančného a priemyselného kolapsu. Rástla konfrontácia medzi Amerikou a Ruskom, Čínou, Európou.

Nemali by sme sa vracať do starého sveta, nebolo v ňom nič dobré ani pre občanov, ani pre štáty, ani v armáde, ani vo financiách, tiež ani v priemysle a v obchode. Zničili sme planétu a vyčerpali z nej všetky zdroje. Nie je možné si dovoliť ani pomyslieť na návrat do včerajšieho sveta; na to by mohol myslieť len blázon.

Taký život nikoho netešil, sami seba sme klamali, že nám je v ňom dobre. Ale čo na tom bolo dobré? Čo sme videli v živote? Teraz je čas očistiť ľudskú spoločnosť od všetkých odpadkov, ktorými bola zanesená. Nakoľko sme naplnili oceány plastovým a rádioaktívnym odpadom, natoľko sme tiež znečistili ľudskú spoločnosť.

Je potrebné vybudovať nový svet, správny! Nech nám tento vírus pomôže premýšľať a uvedomiť si, kam sme došli! Dnešná pandémia je v porovnaní s problémami, ktoré nás ohrozovali, jednoducho bezvýznamná. Je to veľké milosrdenstvo Prírody, že nás napráva tak jemným spôsobom.

V žiadnom prípade sa nevracajme do starého sveta - snažme sa smerovať len vpred, do nového sveta, v ktorom nebudeme pracovať desať hodín denne, čakať veľa hodín v dopravnej zápche, nebudú tam žiadne opustené deti, nadmerné dlhy a život vo večnom mínuse. Poďme, urobíme všetci spoločne krok vpred a nebudeme sa vracať do starého sveta! Za každú cenu len vpred, a predovšetkým, premýšľajme o nových vzťahoch.

Teraz sedíme doma v karanténe a musíme z nej vyjsť ako noví ľudia, aby sme sa medzi sebou mohli začať spájať novým spôsobom. Čo to znamená novým spôsobom? Kým sme nútení zostať doma, dostávame veľkú porciu novej výchovy pre život v novom svete, v novej spoločnosti. Všetci chápeme, že je to potrebné, tak to urobme! Inak, čo zanecháme našim deťom a vnúčatám, aký svet?