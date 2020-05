Choroba je porucha harmónie

Človek umiera vtedy, keď jeho orgány nepracujú v harmónii. Pokiaľ skúmame orgán, ktorý prestal správne fungovať, jasne vidíme, že je to spôsobené nesprávnou interakciou medzi vnútornými časťami tohto orgánu.

Zhoršiť sa môže len spojenie, nie samotná bunka. Aj keď je bunka poškodená, znamená to problém komunikácie vnútri systému, v ktorom sa nachádza.

Akúkoľvek slabosť a poruchu je možné vysvetliť len pomocou neprítomnosti správneho spojenia medzi časťami celku, nech sa to týka obrovských formácií alebo mikroskopických molekúl.

Všetky choroby tela pochádzajú z toho, že chýba správne prepojenie. Vznikajú vonkajšie a vnútorné sily, ktoré narúšajú správne spojenie medzi rôznymi prvkami tela: veľkými i malými.

Zdá sa nám, že srdce alebo ľadviny sú choré. Ale pokiaľ sa do nich ponoríme hlbšie, uvidíme, že je to dôsledok nedostatku v komunikácii medzi ich vnútornými súčasťami.

Preto musíme pochopiť, že to jediné, čo je treba opraviť, je spojenie medzi nami. V samotnom človeku nie je čo napravovať. On však musí nad svoju túžbu postaviť protiegoistickú bariéru, aby sa mohol správne spojiť s ostatnými. Samotná túžba nenapravuje – iba zámer, ktorý túžbu doprevádza. A zámer – to je spojenie medzi nami.