Móda budúcnosti

Doba konzumnej spotreby sa končí. Ľudstvo si už uvedomilo, že nekonečné nákupy ho neuspokojujú. Blíži sa doba módy na prenajímanie. Návrhári aj módne domy teraz vyvíjajú tendenciu prenajímať dizajnové odevy.

Nemusíte míňať peniaze, šaty si môžete prenajať. Svoj šatník môžete teda považovať za zdroj príjmu.

Takže vlastne nikto nebude nič kupovať. Áno, nikto nič nepotrebuje. Koľko handričiek potrebujete? Človek išiel, cestou si niečo kúpil, a bolo to. A nerobil z toho žiadnu udalosť. Všetko pominie.

Ľudstvo sa mení v svojom vnútri. V minulosti bol kráľ oblečený do kráľovských šiat, a tým bol považovaný za kráľa! Zameriavali sme sa na človeka podľa oblečenia. Dnes to už nie je. Tá doba je už preč.

Ľudstvo sa teraz snaží zmeniť zvnútra. Čo je to vnútorná krása?

To je naša túžba! Ktorá sa týmto spôsobom postupne transformuje z rôznych vonkajších stavov.

Sila - pozrite sa, ako sa dnes vyvíjajú všetky aktívne programy pre telesnú výchovu a všetko ostatné. To všetko nerobíme my, ale je to robené preto, aby nám to bolo predané.

A tak je to všade. Ale nepomôže to! Ešte 10, ešte 20 rokov. Rovnako ľudia prichádzajú do nových stavov, k novým hlbším, vnútorným túžbam. A nebudú venovať pozornosť vonkajšiemu vzhľadu. Budú venovať pozornosť kráse, tá sa vytratí ako posledná. Ale nakoniec to nie je rozhodujúce.

Aká je táto vnútorná túžba, o ktorej je reč?

Ozdobiť sa. Vnútorná túžba ozdobiť sa zvonka. Keďže, vnútorná krása nie je vidieť. Takže sa ozdobím zvonka a všetci si pomyslia: „Aký je šikovný! Aké má zvláštne okuliare!". Chceme vídať vonkajšie za vnútorné, preto sa takto hráme so sebou aj s ostatnými.

Musíme dôjsť k tomu, že si na človeku budeme ceniť jeho vnútornú krásu. To je láskavosť, súcit, porozumenie, že nemyslí na seba ale na druhých. To necítime a neodmeňujeme. To je to, čo potrebujeme. Keby na to bola móda - to by bolo niečo iné.

Ako urobiť vnútornú krásu viditeľnú a populárnu?

Výchovou, nie je iný spôsob. Aby som sa pozeral na dievča v triede a hodnotil ju podľa jej správnej náklonnosti ku všetkým. A rovnakým spôsobom si vybral svoju ženu, a nie podľa dĺžky nôh. Krása bude posledná, ktorá sa vytratí. To znamená, že sa vytratí z našej pozornosti. Keď jej prestaneme venovať pozornosť, odíde posledná. A nebudem hodnotiť človeka podľa nej. Môže byť dokonca škaredý. Škaredosť na ňom neuvidím, uvidím jeho vnútornú krásu.

To samozrejme nie je ľahké teraz s týmto svetom, ktorý nás neustále smeruje na vonkajšej hodnoty. Som si však istý, že týmto tempom, ktorým sa pohybujeme, s týmito plastickými operáciami tvárí, postáv a ďalších častí, to je otázka blízkej budúcnosti.

Móda budúcnosti bude zameraná iba na krásny prejav vnútorného sveta. Nie je potrebné vytvárať žiadne firmy, ktoré by si medzi sebou vymieňali handry.

Aká bude dokonalá spoločnosť?

Dokonalá spoločnosť bude tá, ktorá premýšľa iba o vnútornej podstate človeka a tým žije. Vnútri nej všetci rozumejú, cítia teplo jedného k druhému. Práve podľa toho sa budú ľudia hodnotiť. Bude to už čoskoro.