Vedci tvrdia, že topenie ľadovcov môže mať pre nás smrtiace následky. Vedci z USA a Číny začali skúmať najstaršie ľadovce. Objavili v nich 28 druhov rôznych vírusov, ktoré zamrzli, ale stále sú nažive.

Pokiaľ sa začnú ľadovce rýchlo topiť, vírusy ožijú. A teraz, na pozadí koronavírusu, vzniká desivá panika. Staroveké vírusy boli zamrznuté asi 15 000 rokov. Čo prinesú ľudstvu? Scenár môže byť o dosť horší ako koronavírus!

Je to desivý objav, ale môže to schladiť všetky horúce hlavy. V prvom rade politikov. Všetko závisí na nich.

Otepľovanie a aklimatizácia Zeme závisí na rozhodnutiach politikov. Nech do toho problému investujú miliardy. A možno sa podarí a vypočujú, čo hovorím a nebude treba vrážať žiadne miliardy do Zeme, ale vzdelávať obyvateľstvo. Nasmerovať obyvateľstvo k zjednoteniu. Pretože i vzdelávanie súvisí s vírusmi.

Musíme sa zbližovať, v súlade s plánom prírody. Pokiaľ sa navzájom nezačneme spájať v jediné ľudstvo, potom nás čakajú obrovské – obrovské problémy! A to nie je len topenie ľadovcov.

Porušujeme integrálnu ekológiu zemegule a celý priestor vôkol. Porušujeme tým ekológiu v Slnečnej sústave! Nerozumejme tomu, lebo to sú uzatvorené systémy, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. To všetko je tak blízko (len nám sa to zdá byť ďaleko), tak úzko prepojené systémy, že to jednoducho môže mať nepredvídateľné dôsledky, a naviac veľmi rýchle. Musíme o tom premýšľať.

K tomu však potrebujeme iných politikov a iných vodcov, obecne iné riadenie Zeme.

V súčasnosti politici rozmýšľajú len ako jeden druhého odvolá z funkcie, ujme sa vlády na pár rokov, a kvôli tomu sú pripravení obetovať prosperitu ľudstva. Pokiaľ by si ľudstvo prialo iné riadenie, obnovilo by to poriadok. Ale ľudstvo nechce.

Ľudstvo si to nechce uvedomovať. Zatvára oči. Aj keď nájdu protilátku proti tomuto vírusu, prídu ďalšie veci, bude to ešte horšie. A ďalšie protilátky – a ešte horšie, a tak ďalej.

Nie som proti hľadaniu protilátok. Len to považujem za hlúpe, pretože sa tým nič nevyrieši. Celú dobu ideme po tej istej ceste omylov a pádov. Ale to nie je to, s čím sa treba zaoberať. Človek si musí uvedomiť zdroj svojho nesprávneho postoja k sebe samému, k prírode, k ľuďom a potom sa všetko podarí.

Ľudstvo sa zaoberá hľadaním prostriedkov, ako zastaviť topenie ľadovcov a tak ďalej. Ale prečo? To nie sú správne prostriedky – mechanické! Na tejto úrovni sa nič nevyrieši! Človek sa musí vždy dostať na vyššiu úroveň. Ako hovoril Einstein „pokiaľ chcete pristáť na stole, musíte vyskočiť o niečo vyššie.“

Ako tomu majú ľudia porozumieť? Zatiaľ ich rozum neprijíma to, čo vedie ľudstvo ku vzájomnému zblíženiu. Vzájomné zblíženie je najväčšia sila prírody. Pretože týmto spôsobom sa prejavuje na ľudskej úrovni a snažíme sa urobiť prírodu maximálne integrálnou. A príroda sa začne vyrovnávať na všetkých ostatných úrovniach.

Predsa, v čom spočíva príčina celého problému? V tom, že sa všetko vychýlilo z rovnováhy. Ľudia už dávno nie sú v rovnováhe, vidíte to na našich vzájomných vzťahoch. Pokiaľ ľudia začnú vytvárať túto rovnováhu na svojej úrovni, potom sa začnú automaticky vyrovnávať všetky ostatné časti prírody.

A čo sa stane? Vírusy, ktoré prišli, aby nás zabili, prídu podporiť život. Všetko bude vyvážené. Budú fungovať správne, ako je treba. V prírode nie je nič špatného. To len my, na našej úrovni narušujeme harmóniu interakcii medzi prírodnými silami, a preto sa príroda takto prejavuje na nižšej úrovni.

Sopky, hurikány, vírusy - to všetko sú prírodné javy, ktoré už začínajú byť aj na biologickej úrovni. A potom budú na ľudskej úrovni. To znamená, že ľudstvo zrazu prestane rozumieť tomu, čo robí, kde existuje, ako by bolo pod vplyvom niektorých narkotík. A s ľuďmi nemôžeme nič spraviť. Budú chodiť ako odpojení, a ich činy budú nepochopiteľné a strašné. Niekoho napadne, aby stlačil tlačidlo na nejakej jadrovej elektrárni...

To znamená, že sa problémy dostali na úroveň človeka. Postupne sa zdvíhajú nahor. Ako keď voda stúpa a zaplavuje všetky úrovne. Som vedec, ale je veľmi ťažké, aby ma počuli. Politici ma nepočujú.

Na koho sa teda obraciam? Na ľudí. Vôbec sa neobraciam na politikov. Nie je treba nič iného ako prebúdzať ľudí k uvedomeniu. Nie na politikov, tí sú naprogramovaní prírodou. Politici realizujú to, čo chcú ľudia.

Musíme si to priať, aby ľudia chceli správne ciele a potom to politici urobia. Politici – tí nič nepočujú! Pre nich je najdôležitejšie vládnuť. Pokiaľ sa dozvedia, že to chcú ľudia, potom budú hovoriť a robiť to, čo ľudia chcú. Hlavné je, že vládnu.

Čo by teraz mali ľudia chcieť, aby zmenili politikov? Ľudia by si mali priať vzájomné zjednotenie a byť v dobrom spojení.

Musíme premýšľať o tom, čo máme spraviť. Pretože pokiaľ sa to bude vyvíjať súčasným egoistickým spôsobom, potom to bude samozrejme zlé. Musíme okamžite napraviť našu prirodzenosť, obrátiť ju na súhlas so vzájomným zjednotením. A potom sa to vyrovná. Nemáme kam odísť od týchto vírusov a iných organizmov. Všetky tieto organizmy sú biologické. Musíme to všetko rozvíjať k lepšiemu. Pokiaľ to všetko obrátime k lepšiemu, potom nám to neuškodí. Naopak, budú sa spolu s nami podieľať na tvorbe iného vývoja – civilizačného. V mene života. Takže všetko záleží na človeku.