Matrix – žijeme vo virtuálnej realite

„Podľa niektorých vedcov, filozofov a popredných podnikateľov existuje 20 – 50 % šanca, že ľudia žijú vo virtuálnom svete simulovanom na počítači.“ Tak začína slávny dokument zostavený analytikmi Bank of America.

Správa zaslaná miliónom zákazníkom druhej najväčšej americkej banky spôsobila rozruch v svetových médiách. A hoci cieľom správy bolo vysvetliť, prečo je výhodné investovať prostriedky do virtuálnej reality, otázky, ktoré autori položili, zaujalo veľa ľudí. Masy ľudí v diskusiách znovu a znovu posudzovali tematiku legendárneho Matrixu.

Iniciátormi súčasnej explózie sa stali slávni ľudia: podnikateľ a miliardár Elon Musk, ktorý založil SpaceX, astrofyzik a popularizátor Neil deGrasse Tyson a taktiež profesor Nick Bostrom z University of Oxford, riaditeľ Ústavu pre budúcnosť ľudstva. Podľa ich názoru existujú opodstatnené dôvody podporujúce hypotézu, že náš svet je simulácia.

Môžeme byť prvkami programového kódu? Alebo objektami kozmického experimentu? Môže byť náš vesmír trojrozmernou projekciou reality, v ktorej hmota, energia, elektrické náboje, častice, pole, myšlienky a túžby sú len výsledkom zložitých matematických výpočtov?

Z hľadiska vedy to nie je nič nemožného. A tým skôr nie je „pôvodná“ myšlienka imaginárneho sveta prekvapujúca pre kabalu.

Kabalisti „dekódovali program“

Podľa prastarých kabalistických zdrojov napísaných pred viac ako dvoma tisícmi rokov nejde o pravdepodobnosť, ale o hodnoverný, bezpodmienečný fakt. Výpočty pravdepodobností na tento obraz sa však nedajú vôbec uplatniť. Všetky jeho objekty a prvky sú plne podriadené jasným a absolútnym zákonom, ako sú fyzikálne alebo chemické zákony nášho sveta. Samy o sebe nemôžu svedčiť o virtuálnej povahe reality a ich účelom. Jednotlivé časti len charakterizujú celok a na základe dôkladného skúmania sa do obrazu pridávajú stále nové detaily.

Aby sme sa dostali k pôvodu, musíme sa dostať na kvalitatívne novú úroveň výskumu. Tu prichádzajú na scénu kabalisti, ktorí dekódovali „výstup dát“ tohto „superpočítača“, ktorý generuje našu realitu od Veľkého tresku.

Slávny kabalista Abrahám Izák Kook píše: „Viditeľný dočasný svet nezakrýva pohľad kabalistov. To, čo sa deje v hmotnom živote, pre nich nemá ten význam, ktorý ľudia pripisujú im vnímanému nemennému obrazu sveta. Trvalým problémom mudrcov je večnosť. A práve ona obklopí ich duše a naplní celé ich bytie.“

Kabalisti hovoria, že celá matéria vesmíru je len maličkým zlomkom celkového kolosálneho obrazu, ktorý naším očiam uniká. V našom svete v skutočnosti nie je nič reálneho. A preto je nutné skúmať nie viditeľnú časť reality, ale sieť síl a interakcii, ktorá sa nachádza za fasádou „pixelov“ – obrovský svet neprístupný materiálnemu pohľadu.

Tieto sily uvádzajú do činnosti program reality, v ktorom žijeme. Po ich odhalení zistíme, odkiaľ prišli, v čom spočíva cieľ vesmíru a aké vyjadrenie tento cieľ nachádza v našom svete. Potom, keď si uvedomíme úplný obraz, budeme schopní naplánovať naše kroky a prosperovať na solídnom, neotrasiteľnom základe.

Matrix

Náš obraz sveta je ohraničený možnosťami nášho vnímania. A program, ktorý ho vyvoláva a definuje v priebehu celej evolúcie, je náš obyčajný egoizmus, sebaláska. Táto predom daná starostlivosť o seba samého núti každého, aby pre seba z akýchkoľvek situácii vyťažil prospech a užíval si, a to na úkor ostatných. Naša vlastná prirodzenosť nás v priebehu celého života podnecuje k neustálemu hľadaniu seba potešenia. Tento vrodený algoritmus podobne ako počítačový program aktivuje naše zmysly „kreslí“ našu realitu, avšak v skutočnosti nás zotročuje, podriaďuje si nás od rána do noci, od narodenia do smrti. Je to Matrix, v ktorom žijeme.

Dnes je však tento „program“ už zastaralý. V podmienkach globálneho sveta sa stal anachronizmom, aj keď nám stále ako predtým šepká do ucha svoje „pravdy počiatočného nastavenia“, ktoré boli kedysi nainštalované, aby riešili úplne iné problémy.

Výsledkom je, že náš „softvér“ už nie je v súlade s aktuálnou fázou vývoja, s obrovsky narastajúcim prepojením a vzájomnou závislosťou. Oddelený, rozdrobený svetonázor, ktorý nám bol umelo vsadený, dnes rozdeľuje svet na časti, ktoré v skutočnosti neexistujú. Všetci sme jeden celok a viac už na seba nemôžeme pozerať oddelene a konzumovať bohatstvo života, bez toho aby sme sa obzerali na ostatných. Tento prístup je teraz škodlivý pre všetkých rovnako, ale starý „softvér“ nám bráni v tom, aby sme si to uvedomili.

V dôsledku toho sa rúca realita a ponára sa do permanentnej krízy, ktorú ešte nikto jasne nevysvetlil. V skutočnosti sa pred nami neustále zobrazuje okno, ktoré ponúka aktualizáciu systému. Klikneme na tlačidlo „zrušiť“, ale objavuje sa znovu. Známa situácia? Klikali by sme ďalej, ale je tu problém – ostatné tlačidlá nefungujú.

Ako správne vykonať reštart?

Chyby v programu nášho vnímania vznikajú kvôli nesprávnej komunikácii v našej spoločnej sieti. Spojenie rieši všetko. „Aktualizácia softvéru“ pre nás teda znamená ozdravenie sociálnej klímy, modernizáciou sociálnych vzťahov. Starý softvér – prospechárstvo, vykorisťovanie rôzneho druhu, súperenie pod rôznymi zámienkami, sú odsúdené k zániku. Bude nahradená celkom odlišnými prioritami: vzájomnou starostlivosťou, spojením, ľudskou srdečnosťou, spoločnými záujmami. Jedná sa už o celkom iný „operačný systém“, je to nová kvalitatívna úroveň, na nej vyrastieme z „virtuality“, rovnako ako Alenka vyrástla z Ríše divov.

Nový program je definovaný známym výrokom „Miluj blížneho svojho ako seba samého.“ Slávny kabalista Ba’al HaSulam hovorí: „Celý vesmír bol od prvopočiatku vytvorený a usporiadaný len v súlade s týmto cieľom – aby sa z neho vyvinula ľudská rasa, ktorá by zmenila svoje vlastnosti, a týmto sa duchovne zdokonaľovala do tej doby, pokiaľ by nepocítila Vyššiu silu rovnako, ako vníma svojho blížneho. Tieto vlastnosti sú ako stupne rebríka, zoradené a usporiadané stupeň po stupni, pokiaľ ľudstvo nedospeje k dokonalosti a nedosiahne svojho cieľa.“

Nové vzťahy nám umožnia opustiť imaginárny svet a potom sa objaví nový vektor vývoja, konečná úloha „operačného systému“, ako i nové mechanizmy jeho práce. Egoistická verzia starého softvéru nás obmedzovala a my po aktualizácii prvýkrát získame príležitosť riadiť a vylepšovať svoj život – sami sa staneme „programátormi“.

Potom sa nám stane jasným program skutočnej reality, ucelený obraz, vytúžená odmena veľkých vedcov a filozofov všetkých čias. A „taktiež popredných podnikateľov“ súčasnosti, ktorí hľadajú pravdu „kdesi tam vonku“, ale pravda je tu, medzi nami, a práve naše vzájomné spojenie je tým, čo umožňuje jej realizáciu.

Tu je to, čo Bank of America nepovedala: „Aby ste sa dostali z imaginárneho sveta, je treba zmeniť svoje vlastné vnímanie, zmeniť seba samého.“